Riti in Nordcorea per 30esimo anniversario della morte di Kim Il Sung Milano, 8 lug. (askanews) - In Corea del Nord sono cominciati i tradizionali riti per celebrare l'anniversario della morte di Kim Il Sung, fondatore della nazione, avvenuta 30 anni fa. In queste immagini cittadini e residenti depongono fiori davanti alle gigantesche statue di bronzo degli ex leader, Kim Il Sung e Kim Jong-Il, sulla collina di Mansu, nella capitale nordcoreana, nel solco di un culto della personalità per leader e ex leader molto forte e incoraggiato dal regime.