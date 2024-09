RemTech Expo, Violo (Geologi): agire su pianificazione Roma, 12 set. (askanews) - Importante la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo delle professioni tecniche, che interverranno come relatori nelle varie sessioni di RemTech Expo. Come conferma in occasione della presentazione della 18esima edizione il delegato della rete delle Professioni tecniche italiane nonché presidente del consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco Violo. Che si è soffermato sulla fragilità del territorio italiano rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici. "Siamo dal punto di vista geologico un paese fragile quindi con grosse conseguende derivanti dai cambiamenti climatici in atto. Ma c'è anche un problema di cattiva pianificazione edilizia fatta negli ultimi decenni, cioè l'aver costruito in aree a rischio con l'amplificazione degli effetti dei cambiamenti climatici", è in sintesi il pensiero espresso nell'occasione da Violo.