Razzi di Hezbollah sul nord di Israele, auto in fiamme e soccorsi Krayot (Israele), 11 nov. (askanews) - Auto in fiamme e soccorritori al lavoro nell'area di Krayot, nel nord di Israele, dopo che Hezbollah ha lanciato razzi dal Libano. Israele e Hezbollah, sostenuto dall'Iran, in Libano si sono scambiati colpi di fuoco transfrontalieri da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas nell'ottobre 2023. Le immagini sono state diffuse da Magen David Adom, il servizio medico d'emergenza israeliano.