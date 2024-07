Protesta degli attivisti del clima, aeroporto di Francoforte nel caos Roma, 25 lug. (askanews) - Caos all'aeroporto di Francoforte, il più trafficato della Germania. Sono stati sospesi temporaneamente gli arrivi e le partenze dei voli dopo l'intrusione di attivisti ambientalalisti che hanno messo in atto una protesta. Un bel caos in un periodo di vacanze estive e scali affollatissimi di turisti. Secondo un portavoce dell'aeroporto, il traffico è stato interrotto per due ore prima che la prima pista di atterraggio tornasse operativa alle 7 del mattino. L'aeroporto sul suo sito ha invitato i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli. "Stiamo facendo tutto il possibile per evacuare gli attivisti climatici dall'asfalto", ha detto alla France presse una fonte della polizia in mattinata. L'intrusione è stata rivendicata dagli attivisti del gruppo Letzte Generation (Ultima Generazione), autore di numerose operazioni spettacolari in nome della difesa del clima. "Sei manifestanti hanno praticato delle aperture nelle recinzioni dell'aeroporto con piccole pinze e sono arrivati a piedi, in bicicletta e su skateboard in diversi punti delle piste di decollo e atterraggio", si legge in un comunicato. Gli ambientalisti spiegano che l'azione è stata decisa "per chiedere al governo tedesco di partecipare all'elaborazione di un accordo che porti all'eliminazione totale del ricorso al petrolio, al gas e al carbone entro il 2030". Una foto diffusa dal gruppo mostrava un manifestante seduto sull'asfalto con uno striscione arancione con la scritta "il petrolio uccide". Manifestazioni simili si sono già svolte in altri scali europei, tra cui l'aeroporto di Heathrow di Londra e l'aeroporto di Colonia in Germania.