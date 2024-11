Prosegue la visita di Mattarella in Cina, da Hangzhou a Canton Roma, 11 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prosegue la sua visita di Stato in Cina; il capo dello Stato ha reso omaggio nel Cimitero dei Missionari Cattolici alla Tomba del gesuita Prospero Intorcetta; e ha avuto un colloquio con il Segretario Provinciale del Partito Comunista Cinese, Wang Hao. Ad Hangzhou, il capo dello Stato ha visitato tra gli altri il Tempio di Lingyin, uno dei templi buddisti più famosi della Cina ed è stato ricevuto dal Segretario del Partito comunista della Provincia dello Zhejiang. Successivamente il presidente della Repubblica è partito per Canton.