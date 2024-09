Pettenon Cosmetics, parola d'ordine sostenibilità e ambiente Padova, 18 set. (askanews) - Sostenibilità, rispetto per l'ambiente e parità di genere. Pettenon Cosmetics, azienda leader nella cura professionale dei capelli e della pelle, annuncia la pubblicazione, per il terzo anno consecutivo, del Bilancio di Sostenibilità. Come racconta l'ad Luigi Ambrosini: "Per noi, la sostenibilità non è solo un impegno, ma è la scelta che guida ogni nostra azione nel mondo della cosmetica. la pubblicazione, per il terzo anno consecutivo, del Bilancio di Sostenibilità, dimostra che questa visione è parte integrante della nostra strategia. Lo scorso anno abbiamo istituito il Comitato Permanente ESG che assicura l'allineamento di ogni decisione con i nostri obiettivi ambientali e sociali. E siamo andati oltre, coinvolgendo anche i nostri fornitori nel progetto, per garantire che tutta la catena del valore adotti gli stessi principi di sostenibilità". L'attenzione all'ambiente è in cima al ciclo produttivo di Pettenon Cosmetics, ribadisce Ambrosini: "Nell'ultimo anno abbiamo raggiunto importanti risultati: risparmiando 185 mila chili di plastica vergine, triplicando l'uso di plastica riciclata, riducendo di oltre un terzo i rifiuti industriali e raggiungendo, per il terzo anno consecutivo, la neutralità carbonica nel nostro headquarter. Per il futuro, vogliamo continuare a essere un esempio virtuoso di sostenibilità nel settore cosmetico, puntando a obiettivi ambiziosi come la decarbonizzazione e l'uso esclusivo di energia da fonti rinnovabili". Non solo ambiente ma anche impegno sociale per l'azienda cosmetica padovana: "Per noi la sostenibilità va oltre l'ambiente: è un impegno che si riflette in ogni aspetto della nostra azienda. Crediamo fermamente nel valore sociale dell'impresa e nel contributo che possiamo dare a un'economia più giusta e sostenibile. Per questo abbiamo aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, e ci impegniamo a rispettare dieci principi fondamentali legati ai diritti umani, al lavoro dignitoso, all'ambiente e alla lotta alla corruzione; principi che garantiscono la nostra integrità e trasparenza ovunque nel mondo". Un tema centrale per Pettenon è sicuramente la parità di genere: "Abbiamo aderito ai Women Empowerment Principles (WEP) perché crediamo nell'importanza di offrire reali opportunità alle donne. Oggi, in Pettenon Cosmetics, il 60% della forza lavoro è femminile e più della metà delle posizioni manageriali sono occupate da donne. Ma non ci fermiamo qui: puntiamo anche ad ottenere la certificazione UNI per la parità di genere, perché vogliamo che il nostro impegno sia concreto e misurabile. Vogliamo veramente 'fare la differenza' con progetti che migliorano la vita delle persone e delle comunità in cui operiamo e stiamo sostenendo oltre 20 associazioni locali e internazionali con contributi concreti, perché crediamo che il vero impatto vada oltre le parole". "Beauty made right" Statement del bilancio di sostenibilità, rappresenta la bellezza che rispetta il pianeta e le persone, conclude l'ad Ambrosini: "Vogliamo essere promotori di un cambiamento culturale verso una bellezza più sostenibile e responsabile. Ogni decisione che prendiamo, ogni prodotto che realizziamo, è orientato a creare un futuro migliore, dove bellezza e sostenibilità camminano insieme. È una promessa che facciamo ai nostri clienti, alle nostre comunità e al nostro pianeta". Col bilancio di sostenibilità Pettenon ha mantenuto la promessa.