Pecoraro Scanio: "Appia patrimonio Unesco vittoria per il Sud" Milano, 27 lug. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e sostenitore della candidatura dell'Appia a patrimonio dell'Unesco aveva lanciato un appello proprio da Porta della Portella storico confine sull'Appia tra regno di Napoli e stato Pontificio e da Brindisi e oggi si complimenta con tutte le istituzioni e le associazioni che hanno lavorato a questo successo "questa è una vittoria per l'Italia che consolida un primato prestigioso e per il Sud che vede coinvolte 4 regioni, decine di Comuni e parchi naturali. Con questo riconoscimento la Campania si conferma con la Lombardia la regione con più riconoscimenti materiali e immateriali. Ma oltre che festeggiare bisogna aumentare le tutele delle aree attraversate dalla regina viarum. Il riconoscimento significa prestigio ma anche responsabilità".