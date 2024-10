Pastore (FIERI): sui migranti l'UE in profonda confusione strategica Roma, 23 ott. (askanews) - L'Europa si trova "in una situazione di grandissima confusione strategica" di fronte alla migrazione: lo dice Ferruccio Pastore, direttore del FIERI, il centro di ricerca internazionale sulla migrazione di Torino, secondo cui c'è una frattura fra quello di cui l'Unione ha bisogno, e quello che la politica ammette di fare. "Siamo un continente in declino demografico e in parte economico. Senza un apporto demografico esterno siamo condannati al declino, è piuttosto matematico, a meno di scoprire riserve di litio e cobalto nel cuore della Ruhr o della pianura padana... Eppure non riusciamo a conciliare la soluzione - che non è l'immigrazione, l'immigrazione è solo un pezzo della soluzione, ma un pezzo imprescindibile nel breve e medio termine - con queste nostre paure che in parte sono alimentate artificiosamente".