Parigi 2024, Paolini ed Errani: gioia surreale, sogno più grande Parigi 5 ago. (askanews) - "Una gioia immensa, surreale. Proprio prima l'ho ringraziata per aver avuto l'idea di giocare il doppio con me. Un anno fa l'obiettivo era quello di qualificarci alle Olimpiadi. Adesso siamo qua con l'oro ed è pazzesco, un sogno". Lo ha detto Jasmine Paolini commentando l'oro olimpico vinto nel doppio con Sara Errani a Parigi 2024. "E' un sogno che si realizza - ha ribadito Errani - forse il sogno più grande. Per me le Olimpiadi sono sempre stata la cosa più pazzesca al mondo quindi essere qui con quest'oro è surreale ma sono troppo felice".