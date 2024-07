Palestinesi in fuga da Khan Younis, 30 morti a Deir el-Balah Khan Youni, 27 lug. (askanews) - Migliaia di palestinesi fuggono da Khan Younis dopo che l'esercito israeliano ha dato nuovi ordini di evacuazioni nel sud della Striscia di Gaza, dove decine di migliaia di palestinesi sono già sfollati da diversi giorni per sfuggire ai bombardamenti. Nel frattempo secondo quanto riportato Ministero della Sanità della Striscia di Gaza almeno 30 persone sarebbero morte in un attacco su una scuola a Deir el-Balah. Le forze armate israeliane hanno confermato l'incursione affermando di aver colpito un centro di comando di Hamas all'interno dell'edificio scolastico, e di aver avvertito in anticipo la popolazione.