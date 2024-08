Overtourism, Lepore: "Vigilare sulla criminalità che compra negozi" Roma, 13 ago. (askanews) - All'indomani delle critiche apparse in un contributo sul New York Times su Bologna diventata un "mangificio di mortadella", il sindaco della città, Matteo Lepore (PD) ospite questa mattina di Omnibus su La7, ha dettato la sua ricetta per evitare la gentrificazione delle città d'arte e il fenomeno dell'overtourism. Per Lepore occorre ridare ai sindaci i poteri per la programmazione nel commercio, cosa finora possibile solo per i piccoli comuni. "I buoi sono scappati 20 anni fa - ha ammonito Lepore - (al tempo delle liberalizzazioni del commercio, ndr) è inutile che adesso noi diciamo che occorre limitare, fare, brigare; è successo vent'anni fa, dovevamo accorgergene molto prima. E' ovvio che nei nostri centri storici ci sono tutta una serie di presenze che adesso occorre rimodificare. Le due parole chiave che io vi do sono: autenticità e qualità. L'autenticità si preserva facendo impresa, promuovendo imprese sane che non abbiano infiltrazione di capitali con riciclaggio nelle grandi città, grande tema che nessuno tocca, ma assolutamente fondamentale perché tutti quei posti di cui si parla, sono posti che spesso dietro hanno soldi con riciclaggio di capitali sporchi. Questo è il vero problema - dice Lepore - perché il dumping nel commercio soprattutto dopo il COVID; lo fanno quelli che hanno i soldi. Occorre difendere le città con politiche contro il riciclaggio mafioso ma a livello nazionale e poi ridare ai sindaci la possibilità di fare programmazione perché se vogliamo autenticità e vogliamo qualità dobbiamo migliorare i servizi".