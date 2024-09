Orsini al governo: rendere permanente taglio cuneo fiscale Milano, 18 set. (askanews) - "Il taglio del cuneo fiscale va reso permanente: poiché se le retribuzioni sono al di sotto della media europea il costo del lavoro è più elevato". E' l'appello al governo lanciato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea annuale. La premessa del leader degli industriali è che "la crescita del 3,1% della massa retributiva in Italia, nel periodo gennaio-giugno 2024, evidenzia segnali importanti anche nel recupero del potere di acquisto". Crescita che "è salita ancora nel secondo trimestre, attestandosi al +4,1%, rispetto ad un indice di inflazione del +1,1%", ha spiegato. L'incremento retributivo "è avvenuto, e continua, anche per effetto degli incrementi salariali erogati nei principali contratti firmati da Confindustria. I risultati ottenuti sono un passo che ci deve motivare per raggiungere stabilmente la media europea".