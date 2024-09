Open Arms, Salvini: non ho niente di cui pentirmi o su cui patteggiare Genova, 19 set. (askanews) - "Io non ho niente di cui pentirmi o su cui patteggiare perché non ritengo di essere un sequestratore o un delinquente, conto che verrò riconosciuto come un ministro che ha fatto il suo dovere". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando del processo Open Arms a margine dell'inaugurazione del 64° Salone Nautico di Genova. "Ho salvato vite - ha aggiunto Salvini - ho applicato la legge, ho difeso i confini, ho ridotto il numero dei morti, dei dispersi, dei feriti, ho ridotto il numero dei problemi e dei costi degli italiani. Difendere i confini non è un reato. Quella è la richiesta della pubblica accusa, ci sarà un giudice che deciderà".