Oknoplast, ecco l'iniziativa "Racconti di Case" Milano, 28 ott. - In un contesto sociale e produttivo che mira ad un futuro sempre più sostenibile, la riduzione dei consumi energetici rappresenta sicuramente una sfida chiave. Secondo diversi studi, ad avere un forte impatto sulla quantità di emissioni climalteranti è il riscaldamento degli edifici residenziali, commerciali e pubblici. Per ridurre questi consumi e, contestualmente, migliorare anche il comfort abitativo, Oknoplast, azienda specializzata nella produzione di serramenti in PVC e alluminio, ha evidenziato tramite il suo progetto "Racconti di Case" quanto gli infissi possano giocare un ruolo cruciale per ridurre le dispersioni di calore ed a mantenere il giusto clima all'interno delle abitazioni, abbattendo così i costi energetici sia in inverno che in estate. Attraverso testimonianze reali, viene illustrato come le diverse soluzioni Oknoplast hanno trasformato sia nuove costruzioni che residenze ristrutturate, offrendo un miglioramento estetico e funzionale, in linea con le diverse esigenze moderne come luce, sostenibilità e design. Margherita Sarbinowska, referente Onkoplast, ha presentato il progetto "Racconti di Case": "Si tratta di un'iniziativa nata per far parlare direttamente chi ha scelto e vive ogni giorno le finestre Oknoplast. Vogliamo che siano i proprietari di casa, gli architetti, a raccontare come le nostre finestre abbiano trasformato i loro spazi in termini di design e comfort". L'iniziativa Oknoplast propone storie autentiche di clienti privati o architetti che hanno scelto gli infissi offerti dall'azienda, riscontrando una maggior efficienza energetica della propria casa, ma anche un livello superiore di comfort abitativo, contribuendo a rendere le abitazioni più confortevoli per chi le abita, senza dimenticare l'importanza dell'estetica con proposte in linea con ogni stile. "Ogni episodio racconta una casa diversa - prosegue Margherita Sarbinowska - da una villa moderna nella quale grandi vetrate eliminano le barriere tra l'interno e l'esterno, a un rustico casale al lago d'Iseo nel quale le nostre finestre, effetto legno, si sono integrate perfettamente alle preesistenti travi in legno. Infine, abbiamo raccolto la testimonianza su una tipica villa lariana, in cui grazie ad alcuni accessori siamo riusciti a mantenere questa atmosfera classica in chiave moderna. Attraverso questa serie vogliamo mostrare che le finestre non sono soltanto un elemento funzionale, ma un vero e proprio oggetto di design d'arredo in grado di valorizzare ogni stile di casa". L'iniziativa promossa da Oknoplast testimonia che un approccio green e sostenibile al settore, non preclude necessariamente una scelta che possa tener conto anche di elevati standard di qualità, di comfort e, soprattutto, di design.