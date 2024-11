Nuova Zelanda, migliaia di persone marciano per i diritti dei Maori Wellington, 19 nov. (askanews) - I cori "haka" degli indigeni Maori risuonano a Wellington la capitale della Nuova Zelanda, decine di migliaia di persone si sono radunate per protestare contro la proposta conservatrice di modifica del trattato fondativo della nazione accusata di alimentare le divisioni razziali. I dimostranti provenienti da ogni angolo del Paese si sono riversati nella città, bloccando le strade, in un lungo corteo verso la sede del parlamento. "Non dovremo mai, mai decidere chi può interferire con i nostri diritti e la nostra sovranità come popolo indigeno qui", ha affermato la parlamentare Maori Hana-Rawhiti Maipi-Clarke durante la manifestazione. Maipi-Clarke ha guidato l'esibizione di danza haka che ha interrotto il parlamento la scorsa settimana.