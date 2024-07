Noemi incanta Napoli con show a sorpresa firmato "glo for music" Napoli, 15 lug. (askanews) - Non si fermano gli eventi "glo for music", l'iniziativa con cui Glo, il brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick destinati a fumatori adulti, conferma il suo ruolo nella promozione attiva dell'arte e della creatività in tutte le sue forme e declinazioni. Nella cornice del Post - Aperitif Club di Napoli, Noemi, una delle voci più amate all'interno del panorama musicale italiano, ha sorpreso tutte le persone presenti nel locale con un secret show firmato glo for music. Alle luci del tramonto la cantante si è infatti esibita in un'inaspettata performance pianoforte e voce. Antonino Grosso, Head of Consumer Experience di BAT Italia: "In continuità con quanto fatto negli anni precedenti, gli conferma il suo ruolo e l'impegno nella promozione dell'arte e della creatività in tutte le sue forme e declinazioni. Questa volta dedicando un'estate intera alla musica. Grazie alla piattaforma gli for Music, gli ribadisce la sua portata innovativa proponendo un fitto calendario di eventi che ci vedrà protagonisti nei festival più importanti di questa estate italiana. Quello che è appena accaduto oggi è una, secondo me, delle iniziative più belle. Un secret show, quindi uno show inaspettato. Che ha portato sul palco di Napoli, in questa splendida cornice, uno degli artisti più amati e delle voci più belle della musica italiana che è Noemi con la quale abbiamo consolidato una collaborazione che è iniziata già l'anno scorso". Per l'occasione glo ha presentato i nuovi colori del dispositivo HYPER PRO, il primo della categoria ad avere l'innovativo smart LED display, nelle versioni Gold e Rose. "Oggi siamo qui anche ad annunciare una novità per quello che riguarda HYPER PRO che è il nostro dispositivo di punta per il tabacco scaldato, ma non solo, il primo nel suo genere con lo Smart LED Display. - continua ancora Grosso - E da oggi con due colorazioni nuove che sono la Gold e la Rose. Dei colori molto accattivanti, dei colori molto caldi, ispirati dall'estate. Glo vuole ancora essere una volta protagonista dell'estate. E lo faremo seguendo un po' la filosofia che ci ispira, quella di innovare. Che ci spinge a fare sempre meglio, offrire cose sempre nuove e sempre più uniche nel proprio genere". Quattro saranno le principali imperdibili tappe che vedranno "glo for music" protagonista in qualità di sponsor. Dalla Capitale con Rock in Roma fino ad arrivare in Salento con il festival Parco Gondar, per poi concludere questo viaggio lungo lo Stivale nella calda Sicilia, dove glo è sponsor dell'Eolie Music Fest e del Catania Summer Fest.