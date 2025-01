Negoziatore Israele: ci prepariamo alla seconda fase di scambio ostaggi Roma, 30 gen. (askanews) - La missione è portare tutti a casa: lo dice il coordinatore israeliano per il rilascio degli ostaggi, Gal Hirsch, al termine di una giornata che ha visto la liberazione di altri 8 ostaggi israeliani. "Questi sono momenti di gioia mista a preoccupazione e attenzione, perché la missione è portare tutti a casa. Mi rivolgo agli ostaggi rimanenti e dico, stiamo lavorando per liberarvi, non riposeremo finché non sarete a casa" ha detto Hirsch in una videodichiarazione diffusa dall'ufficio del governo, aggiungendo che "Siamo nel pieno dei preparativi per continuare i negoziati per la seconda fase. La visita del primo ministro (Netanyahu) al presidente Trump e i suoi incontri con l'amministrazione Usa avverranno in parallelo con l'inizio dei negoziati per la seconda fase dell'accordo e questo è estremamente significativo".