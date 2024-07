Nave Vespucci, Valentini (Mimit): "Successo sistema Italia in Usa" Roma, 9 lug. (askanews) - "Il sistema Paese Italiano si è presentato compatto all'appuntamento: la Difesa, nei suoi incontri con gli altri omologhi, il ministero del Made in Italy e delle Imprese con una serie di simposi che abbiamo organizzato sia per l'attrazione di investimento sia sulla Blue Economy. Abbiamo incontrato una serie di imprese che intendono investire in Italia. Il sistema Italiano nella sua bellezza, nella sua capacità di intraprendere e anche nelle sue tradizioni marinare che sono tradizioni comunque sempre moderne e sempre attuali, è riuscito a ottenere il successo in questo Paese". Lo ha sottolineato Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, durante la cerimonia della Nave Vespucci a Los Angeles. "La tappa di Los Angeles - ha sottolineato - ci ha insegnato quanto forte sia la volontà d'Italia, quanto generosa sia l'accoglienza nei porti dove andiamo, quanto importante sia andare e raccontare il nostro Paese per rafforzare e per aggiornare l'impressione che c'è d'Italia. Anche a Tokyo faremo la stessa cosa, porteremo la nostra tradizione e allo stesso tempo porteremo l'innovazione che ci contraddistingue come secondo paese produttore e manifatturiero d'Europa".