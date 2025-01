Nave 'Cassiopea' con 49 migranti a bordo è arrivata in Albania Shengjin (Albania), 28 gen. (askanews) - La nave della Marina Militare 'Cassiopea' è arrivata nel porto albanese di Shengjin, dove sono sbarcati i 49 migranti provenienti da Bangladesh, Egitto, Gambia e Costa d'Avorio. In Albania saranno avviate le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi. Scortati dai carabinieri italiani, hanno percorso a piedi la banchina e sono stati portati nell'hotspot allestito all'interno del porto. Il viaggio rientra nell'accordo firmato dalla premier italiana Giorgia Meloni con il suo omologo albanese, Edi Rama, per aprire due centri gestiti dall'Italia in Albania e trattenere alcuni migranti salvati dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale. I centri sono diventati operativi per la prima volta a ottobre, ma i giudici si sono pronunciati contro le detenzioni dei primi due gruppi di uomini trasferiti lì, che sono stati riportati in Italia. Questo è il primo viaggio dopo lo stop di mesi.