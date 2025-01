Nave cargo cipriota si arena a Marina di Massa, equipaggio in salvo Marina di Massa, 29 gen. (askanews) - Nella tarda serata di martedì 28 gennaio la nave Guang Rong, battente bandiera cipriota, a causa delle avverse condizioni meteo, si è arenata nei pressi del pontile lungo la costa di Marina di Massa. Il cargo, lungo poco più di 100 metri, adibito al trasporto di pietrame granulato, era alla fonda nella rada di Marina di Carrara quando la forza dei marosi ha fatto arare l'ancora e pericolosamente scarrocciare il cargo verso la costa. L'intensità del vento e delle correnti marine ha spinto la nave verso terra fino a farla inesorabilmente urtare con la parte poppiera contro la testata del pontile di Massa. L'equipaggio della nave, composto da 12 persone di varia nazionalità, per la maggior parte ucraini, è subito stato portato in salvo a terra. La situazione è sotto monitoraggio anche sotto il profilo ambientale