Nato, Gentiloni: con Kamala Harris linea di continuità rispetto a Trump Rimini, 23 ago. (askanews) - "Non c'è dubbio che il Presidente Trump ha sempre espresso in modo netto, in alcuni momenti addirittura aggressivo, un concetto e cioè i costi della Nato li devono sopportare in modo particolare i paesi europei. Questa richiesta americana di un maggiore impegno europeo nel sostegno della Nato non riguarda solo Trump, riguarda anche i democratici. Però credo che nessuno possa nascondere le differenze e quindi non c'è dubbio che l'urgenza per l'Unione Europea di porsi degli obiettivi comuni in termini difesa avrebbe una pressione diversa nel caso vincesse Trump rispetto all'ipotesi invece di una vittoria di Kamala Harris che esprimerebbe una linea più di continuità con quella degli ultimi anni". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, a margine del Meeting di Rimini.