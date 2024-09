Myanmar allagato dopo il passaggio del tifone Yagi Roma, 13 set. (askanews) - Alluvione in Myanmar dopo il passaggio del tifone Yagi che ha colpito anche un'area del Vietnam settentrionale, del Laos e della Thailandia. Gli abitanti dei villaggi intorno a Naypyidaw, camminano nell'acqua alta che gli arriva fino al petto. Le strade si sono trasformate in fiumi, sommerse le piantagioni di banane e canna da zucchero. Il bilancio complessivo dei morti quattro paesi è al momento di 280, di cui 233 in Vietnam e 36 in Myanmar, ma ci sono molti dispersi. Il servizio antincendio nazionale del Myanmar ha detto che più di 50.000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case per le inondazioni. L'esercito ha salvato i residenti dei villaggi allagati nella complessa rete di fiumi e ruscelli che circondano la tentacolare Naypyitaw.