M.O., la gaffe di Starmer: chiama gli ostaggi "salsicce", poi si corregge Liverpool (Inghilterra), 24 set. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha esortato alla "moderazione e alla de-escalation" tra Israele ed Hezbollah parlando alla Conferenza del Partito Laburista a Liverpool, per la prima volta in veste di premier. Salvo poi inciampare sulla parola "ostaggi" nel suo discorso, chiamandoli "salsicce" - "sausages" al posto di "hostages" - per chiedere un accordo per farli subito tornare a casa. Starmer ha poi chiesto "un rinnovato impegno per una soluzione dei due Stati, uno Stato palestinese riconosciuto accanto a un Israele sicuro e protetto".