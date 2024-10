M.O., il Papa: rispettare le forze di pace dell'Onu in Libano Città del Vaticano, 14 ott. (askanews) - "Continuo a seguire con preoccupazione quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Chiedo ancora un volta immediato cessate il fuoco su tutti i fronti. Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte, Palestina, Israele e Libano, dove chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite". Lo ha detto Papa Francesco rivolgendosi dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro subito dopo la recita dell'Angelus.