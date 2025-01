M.O., almeno 10 morti e 40 feriti in operazione israeliana a Jenin Jenin, 22 gen. (askanews) - E' di almeno dieci morti e 40 feriti l'ultimo bilancio delle vittime dell'operazione militare israeliana lanciata martedì nella città di Jenin, in Cisgiordania, roccaforte di gruppi armati nella Cisgiordania occupata. Tra i feriti ci sono anche tre medici e due infermieri. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato in una nota che l'operazione militare israeliana nella città di Jenin in Cisgiordania riflette la "prima lezione" appresa dai ripetuti raid delle Idf nella Striscia di Gaza: l'importanza di eliminare i terroristi e distruggere le infrastrutture terroristiche a Jenin "senza che il terrorismo si ripeta all'interno della città". Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alle forze di sicurezza israeliane perché esercitino la "massima moderazione" dopo l'avvio di un'operazione antiterrorismo nella città cisgiordana di Jenin.