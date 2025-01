M.O., 4 feriti in attacco a Tel Aviv, ucciso l'aggressore Tel Aviv, 22 gen. (askanews) - Sono quattro le persone ferite a colpi di coltello martedì sera nel centro di Tel Aviv. L'aggressore che ha colpito in due strade diverse poi è stato ucciso da un passante a colpi di arma da fuoco. Nessuno dei feriti è in condizioni gravi. L'attentatore, Kadi Abed al-Aziz, 29 anni, era un turista marocchino con residenza negli Stati Uniti, arrivato in Israele il 18 gennaio con un visto turistico. Secondo lo Shin Bet, il servizio segreto israeliano per gli affari interni, era stato interrogato all'aeroporto e non erano state trovate motivazioni per impedirgli l'ingresso in Israele.