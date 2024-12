Minuto di silenzio al Parlamento Ue per vittime del ciclone a Mayotte Strasburgo, 17 dic. (askanews) - Il Parlamento europeo, nella sessione plenaria a Strasburgo, ha osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del ciclone che ha devastato il territorio francese di Mayotte nell'Oceano Indiano, distruggendo case e lasciando centinaia di morti. "Mayotte è l'Europa e l'Europa non vi abbandonerà", ha dichiarato la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che si recherà nei territori devastati dal ciclone Chido con raffiche che hanno superato i 200 km/h nell'arcipelago di Mayotte.