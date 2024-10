Migranti, Piantedosi: lista Paesi sicuri, no a "ondivaga interpretazione" Roma, 21 ott. (askanews) - "La lista dei Paesi considerati "sicuri" compresa nel decreto approvavo dal Cdm "comprende 19 Paesi, in luogo dei 22 previsti: "abbiamo escluso Camerun, Colombia e Nigeria". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine del consiglio dei ministri. "Questo diventa norme primaria", ha aggiunto, "offriamo ai giudici di tutta Italia un parametro che sia l'applicazione della legge rispetto a qualche ondivaga interpretazione a nostro modo di vedere e lo dico con profondo rispetto per la magistratura".