Microsoft down, servizi informatici in tilt per aerei, banche e media Roma, 19 lug. (askanews) - Un blocco a livello mondiale. Microsoft ha segnalato un'interruzione di servizio che ha interessato le sue applicazioni Microsoft 365, colpendo aziende e utenti di tutto il mondo. "Stiamo indagando su un problema che riguarda la capacità degli utenti di accedere a varie applicazioni e servizi Microsoft 365", ha dichiarato la multinazionale statunitense in una nota, specificando che sta adottando "misure di mitigazione". Disservizi e disagi sono stati segnalati in aeroporti, banche, compagnie aeree, agenzie di stampa, sistemi sanitari e altre organizzazioni a livello globale, a causa del malfunzionamento legato alla società di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows di Microsoft, confermato dal colosso hitech. L'aeroporto di Berlino ha bloccato i voli, il sistema di prenotazione sanitaria del Regno Unito è offline e i media australiani e l'emittente britannica Sky News non sono operativi a causa dell'interruzione del servizio che sembra essere legata allo stesso problema di software. In Israele, il guasto ha interessato alcuni ospedali, il servizio postale israeliano e alcuni organi di informazione.