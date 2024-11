Mattarella: valore ricerca messaggio importante in questi tempi Roma, 21 nov. (askanews) - "Desidero esprimere un ringraziamento ai quattro studiosi che hanno ricevuto il prestigioso premio Balzan. Al di la dell'apparente distanza tra gli ambiti di ricerca dei loro studi vi è un filo comune che li lega ed il valore della ricerca scientifica, l'avanzamento della conoscenza, il benessere dell'umanità. In questo periodo storico è un messaggio di grande importanza, prezioso e sono lieto che questo messaggio sia stato sottolineato nel palazzo del Quirinale". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione del premio Balzan.