Mattarella agli imprenditori italiani in Cina: Grazie per quanto fate Roma, 12 nov. (askanews) - "É un piacere incontrarvi e salutarvi, mi sarebbe piaciuto molto venire anche a Macao e Hong Kong. Questa è una zona ampia, dinamica, piena di attività, che come le vostre attività manifestano si riversano nei nostri rapporti tra Cina e Italia in tanti settori, da quello economico, sociale, culturale e rapporti personali. Questa visita si sta concludendo dopo questi sei giorni di intensi rapporti, colloqui e incontri, tutti contrassegnati da grande amicizia e grande volontà di collaborazione, bilaterale innanzitutto tra Italia e Cina, e anche con l'Unione europea": lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro con gli imprenditori italiani a Canton nel corso della visita di Stato in Cina. "Grazie per quanto fate. La mia visita qui ha questo scopo: assicurarvi e ribadire che la Repubblica vi è vicino e vi ringrazia per la vicinanza che mantenente intensamente con l'Italia, grazie a auguri".