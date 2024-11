Mattarella a Venezia per la Festa delle Forze Armate Milano, 4 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, sono giunti a Venezia, in piazza San Marco, per la celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Capo dello Stato ha ricevuto il saluto della Nave Thaon di Revel, pattugliatore polivalente d'altura della Marina Militare ormeggiato sul Canal Grande in piazza San Marco. Al suo arrivo la nave ha sparato 21 colpi di cannone rendendo gli onori al presidente. Appena arrivato davanti alla Basilica di San Marco Mattarella è stato salutato da un gruppo di studenti.