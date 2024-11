Manovra, Marchesini: sbagliato incitare a rivolta sociale Milano, 18 nov. (askanews) - "Si sta alzando il tono del contrasto. Io personalmente credo, e lo dirò anche a Landini, che non è una buona idea, in una fase come questa, alzare il tono e incitare alla rivolta sociale". Lo ha detto Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali al Forum Relind organizzato da Confindustria e Assolombarda. "Credo che abbiamo altri modi di affrontare i contrasti e peraltro incitare la rivolta sociale, ricorda a tutti noi dei tempi che non vorremmo mai più vedere", ha concluso.