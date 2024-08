Manovra, Giorgetti: tesoretto? Aspettiamo fine autoliquidazioni Roma, 7 ago. (askanews) - "Sul tesoretto aspettiamo quando finiranno le autoliquidazioni poi tireremo le somme. Dopodiché come ci insegnano le Olimpiadi non è che quando uno arriva a 100 metri dal traguardo dice 'ho vinto'. Aspettiamo la fine perché quello è il momento della verità poi faremo le nostre valutazioni". Lo ha detto il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri. "Invito a valutare l'andamento delle entrate rispetto alle previsioni e non rispetto all'anno scorso" ha poi sottolineato.