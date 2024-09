Maltempo in provincia di Pescara, allagamenti e infiltrazioni d'acqua Pescara, 17 set. (askanews) - Nelle immagini, le operazioni dei vigili del fuoco nel pescarese per il maltempo. Oltre 200 le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa del Comando di Pescara e più di 30 gli interventi per allagamenti, infiltrazioni e danni d'acqua, a seguito dell'intensa pioggia che ha colpito l'intera provincia. La perturbazione sta interessando maggiormente i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, otto le squadre al lavoro. A causa di alcune infiltrazioni d'acqua in una scuola elementare, i vigili del fuoco hanno dovuto accompagnare bambini e personale scolastico in altri ambienti non coinvolti.