Maltempo, continuano le ricerche dell'uomo disperso in Piemonte Feletto (TO), 6 set. (askanews) - Dalle ore 11:10 di stamattina squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Feletto (TO) per la ricerca di un uomo disperso nel torrente Orco dopo essersi ribaltato con un trattore. L'uomo è stato trascinato dalla violenza dell'acqua del torrente ingrossato dall'eccezionale ondata di maltempo che ha sconvolto il Nord Italia. Nel video la ricognizione aerea con l'elicottero Drago del reparto volo Piemonte sulla zona di ricerca. Oggi e domani una tregua nel maltempo, domenica prevista una nuova violenta perturbazione.