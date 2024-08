M5s, Conte: al via processo costituente, possibile modifica statuto Milano, 1 ago. (askanews) - "Avete visto anche con l'autonomia differenziata: quando chiamiamo i cittadini a discutere su cose vere e importanti i cittadini rispondono efficacemente. Abbiamo raccolto 500mila firme contro la legge Calderoli in pochissimi giorni. Sarà un grande bagno di partecipazione per recuperare il senso dell'impegno politico, di una partecipazione a un destino condiviso", ha aggiunto. A chi gli chiedeva se l'assemblea discuterà anche di alleanze, doppio mandato, simbolo, Conte ha risposto: "L'assemblea è costituente, quindi saranno sollevate tutte le questioni che stanno a cuore ai nostri iscritti e simpatizzanti, non ci sottrarremo al confronto. Potrà essere modificato lo statuto, potrà essere integrata anche la carta dei principi e valori, discuteremo su tutto".