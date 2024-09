Liguria, Orlando: per Toti la pena poteva essere il triplo Genova, 17 set. (askanews) - "C'è il rischio di una sottovalutazione di quello che è successo in Liguria. Si dice che fondo la montagna ha partorito il topolino ma se tu prendi 3 anni o 2 anni con il patteggiamento, vuol dire che la pena poteva essere il triplo. Chi è che direbbe che si tratta di un topolino?". Lo ha detto l'ex ministro Andrea Orlando, candidato del campo largo alla presidenza della Regione Liguria, parlando dell'inchiesta per corruzione che ha coinvolto l'ex governatore Giovanni Toti, a margine dell'inaugurazione del suo point elettorale nel centro storico di Genova.