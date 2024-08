Liguria, non paga Ztl: automobilista strattonato e arrestato Genova, 14 ago. (askanews) - Sta diventando virale sul web un video che ritrae una persona trascinata con la forza fuori da un'auto con targa straniera da alcuni agenti della polizia locale a Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, a bordo di una Bmw, sarebbe entrato in una zona a traffico limitato senza averne diritto e senza pagare e, dopo essere stato fermato dalla polizia locale, si sarebbe rifiutato di farsi identificare e di saldare la contravvenzione. Nel video amatoriale girato da un residente della zona, si vedono alcuni agenti di polizia locale ed un uomo in abiti civili strattonare il conducente dell'auto all'interno della vettura e, dopo averlo tirato fuori, spingerlo per terra e ammanettarlo.