Libia, Tajani: Almasri? In Parlamento qualcuno verrà a parlare Roma, 30 gen. (askanews) - "Ha già parlato il ministro Piantedosi una volta, ricordiamolo... Tutti dimenticano che già Piantedosi ha parlato" in Parlamento "e verrà qualcuno a parlare, c'è la conferenza dei capigruppo e deciderà tempi e modi". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha risposto, a margine di una conferenza stampa di Forza Italia alla Camera, a una domanda sulla opportunità che il governo riferisca in Parlamento sul caso Almasri. "Faccio il ministro degli Esteri, non faccio l'agente segreto", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sul presunto legame con la Cia di Osama Almasri rivelato da indiscrezioni di stampa. Dalla conferenza dei Capigruppo intanto è giunta la notizia che proprio Tajani sarà il 5 febbraio in audizione davanti alle Commissioni estere di Camera e Senato.