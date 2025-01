Libano, Macron incontra rappresentanti ONG e cittadini di Beirut Beirut, 17 gen. (askanews) - Un viaggio per segnalare la vicinanza - storicamente fortissima - della Francia al Libano. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha visitato la sede di diverse organizzazioni non governative fra cui la Croce Rossa e incontrato i cittadini della capitale libanese oltre a deporre una corona davanti al monumento del milite ignoto. Macron intende portare il suo sostegno ai nuovi dirigenti del paese e allo sforzo per aprire un nuovo capitolo nella storia del paese. La Francia è coinvolta nella sorveglianza del cessate il fuoco che il 27 novembre ha messo fine alla guerra fra Israele e Hezbollah su territorio libanese. A Beirut il presidente Joseph Aoun è stato eletto una settimana fa dopo due anni di vacanza del posto; Macron ha incontrato anche il premier designato Nawaf Salam. La visita dunque secondo l'Eliseo vuole "aiutare il consolidamento della sovranità del LIbano, assicurare la sua prosperità e mantenere la sua unità".