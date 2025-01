Libano, Guterres alla base Unifil: operazioni Israele devono cessare Roma, 17 gen. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha visitato il quartier generale della forza di pace delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) a Naqoura, a meno di dieci giorni dalla scadenza per la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto lo scorso 27 novembre. Guterres ha detto che "la continua occupazione dell'esercito israeliano nell'area delle operazioni dell'Unifil e l'attuazione di operazioni militari all'interno del territorio libanese rappresentano una violazione della risoluzione 1701 e costituiscono una minaccia continua alla sicurezza e devono cessare". Guterres ha inoltre rivelato che i caschi blu "hanno scoperto oltre 100 depositi di armi appartenenti a Hezbollah o ad altri gruppi armati" dall'entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele. In base all'accordo, l'esercito libanese dovrà schierarsi a fianco delle forze di pace nel Sud del Paese, da cui l'esercito israeliano dovrà ritirarsi per un periodo di 60 giorni, fino al 26 gennaio. Hezbollah deve ritirare le sue forze a Nord del fiume Litani, a circa 30 chilometri dal confine libanese-israeliano, e smantellare qualsiasi infrastruttura militare rimasta nel Sud del Paese.