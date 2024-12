Le immagini dell'esercito che assalta il Parlamento in Sudcorea Seul, 5 dic. (askanews) - In queste immagini i drammatici momenti vissuti dalla Corea del Sud nella notte fra il 3 e il 4 dicembre, quando il presidente Yoon Suk Yeol a sorpresa ha provato ad imporre la legge marziale. Il video mostra le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della Assemblea Nazionale, sede del Parlamento. Si vedono le forza armate inviate dal presidente arrivare in massa ed entrare anche con la forza, sfondando porte e finestre, nel tentativo di occupare il Parlamento per impedire ai deputati qualsiasi tipo di reazione. Nonostante le centinaia di agenti schierati, 190 deputati sono riusciti a intrufolarsi nell'edificio e a tenere una sessione straordinaria, votando all'unanimità una mozione che chiedeva la revoca della legge marziale. Ad aiutarli i loro assistenti che hanno impedito ai soldati di entrare nell'emiciclo barricando le porte con divani e mobili e i cittadini scesi in piazza a manifestare in massa.