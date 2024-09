Lanciaprima (Websolute): digital transformation significa crescita Milano, 30 set. (askanews) - Si dice Websolute, e vuol dire problem solver, solutori di problemi. Un gruppo di otto società che opera nell'ambito della digital transformation e l'anno scorso ha chiuso con 22 milioni di euro di giro d'affari e una crescita media annua del 12% negli ultimi 5 anni. Occupa circa 230 persone e ha un modello di business che si rivolge essenzialmente alle Pmi italiane. Quindi un target molto ampio, caratterizzante per il nostro Paese. "Abbiamo una particolare espertise e quindi una leadership soprattutto nell'ambito di alcuni settori quali l'home & design, anche il food e operiamo ormai da oltre 20 anni in diversi settori merceologici avendo sviluppato molti progetti", afferma Maurizio Lanciaprima, CFO, Websolute. Non è un caso: i risultati sono molto positivi negli ultimi mesi per Websolute. Che ha avuto una crescita, anche frutto di scelte compiute dalla fine 2022 e implementate nel 2023. Ottimizzazione dei costi strutturali, bilanciamento dei costi rispetto ai ricavi, incremento della produttività e dunque redditività. "Il primo risultato è che il primo semestre 2024 evidenzia una produttività per addetto che è cresciuta del 14,5%", dichiara Lanciaprima. Lanciaprima racconta una crescita dei ricavi di vendita del 7,5%, ma con costi assolutamente più competitivi. Questo ha portato a un risultato importante perché l'EBITDA è cresciuta superando i 2 milioni. "Abbiamo raggiunto un EBITDA margin sulle vendite del 18,3% rispetto a dati che sono in crescita, in valore assoluto del 46%", spiega. Una crescita organica generata anche dall'ottimizzazione delle risorse interne. "Tutte le aziende del nostro gruppo operano nello stesso target di clientela e quindi sono assolutamente complementari", dice. Oltre all'Intelligenza artificiale, che non sostituisce l'essere umano ma lo supporta. "Una grande attività di investimento che abbiamo fatto sullo sviluppo della nostra business unit specializzata in intelligenza artificiale generativa, che comunque ha rappresentato anche nel fine 2023 e nel 2024 una leva molto importante dello sviluppo del business". E ancora operazioni di M&A, partnership strategiche, ottimizzazione dei costi: altre parole chiave per il presente di Websolute. Un presente che guarda al futuro: "Ecco un tema 2024 che poi troverà sicuramente beneficio nel 2025 è tutto il tema dell'adozione dell'intelligenza artificiale all'interno dei nostri processi: ci consentiranno di aumentare ulteriormente la produttività e la qualità di tutto quello che noi eroghiamo ai nostri clienti".