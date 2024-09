La Wada chiede un approfondimento sul caso doping di Sinner Milano, 10 set. (askanews) - Colpo di scena nel caso doping che coinvolge Jannik Sinner. Sembrava tutto archiviato, con il mancato ricorso da parte dell'Agenzia Internazionale Antidoping (Wada), ma non è così. Come riferisce il Corriere della Sera, l'indagine della Wada sarebbe ancora in corso. L'Agenzia ha infatti richiesto della "documentazione aggiuntiva sul caso all'Itia, l'agenzia indipendente che giudica i casi di doping nel tennis". "La Wada - prosegue il Corsera - conferma quindi di non essersi accontentata delle quasi 50 pagine dettagliate della sentenza e di aver chiesto approfondimenti specifici, ma non vuole comunicare in che data ha ricevuto (o se ha ricevuto) la documentazione richiesta". E in base a un comma dell'articolo 13 del Codice Antidoping, riservato alla Wada e non all'agenzia antidoping italiana, il termine dei 21 giorni per fare appello si calcola dal momento della ricezione di tutta la documentazione, quindi anche del materiale aggiuntivo. Al momento quindi è sostanzialmente impossibile sapere quando scadrà il nuovo termine per fare ricorso.