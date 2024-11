La principessa Kate torna in pubblico in una cerimonia ufficiale Londra, 11 nov. (askanews) - La principessa Kate è riapparsa in pubblico a Londra a un evento ufficiale. L'occasione è stata la cerimonia del Remebrance Day, la Domenica del ricordo, con l'omaggio al Cenotafio guidata da re Carlo III. La principessa del Galles dal balcone, accanto a Sophie, Duchessa di Edinburgo, lo ha osservato mentre con il marito, il principe William e il primo ministro Keir Starmer, deponeva una corona di fiori in onore dei soldati caduti in Gran Bretagna. Catherine ha anche partecipato al concerto Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall, il suo primo impegno reale importante dopo l'annuncio della fine della chemioterapia per il tumore.