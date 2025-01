La nave Amerigo Vespucci in tour: 34mila visitatori, l'arrivo in Oman Mascate, 13 gen. (askanews) - Si è conclusa con quasi 34.000 visitatori la sosta dello storico veliero e nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci a Mascate, capitale dell'Oman. Nelle immagini l'arrivo nel porto di Mascate, nel golfo di Oman. È questa la 32esima tappa del Tour Mondiale e prima visita in questo Paese. La nave fa ora rotta verso Gedda, ottava e ultima tappa del Villaggio Italia, l'esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le "nazionali delle eccellenze italiane", voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri.