La Gioconda sarà spostata in una area speciale del Louvre Parigi, 28 gen. (askanews) - La Gioconda di Leonardo sarà spostata in uno spazio speciale del Louvre, separato e accessibile con un altro biglietto. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. "La creazione di queste nuove sale sotto la Cour Carrée dovrebbe consentire l'installazione della Gioconda in uno spazio speciale, accessibile indipendentemente dal resto del museo e quindi con un proprio biglietto d'accesso, ma anche con condizioni che consentiranno, sì, un uso diverso e forse più tranquillo della Salle des Etats, ma anche condizioni di esposizione, presentazione e divulgazione pari a ciò che la Gioconda merita". L'annuncio è arrivato a pochi giorni dall'allarme lanciato dalla direttrice del Museo più visitato al mondo, Laurence des Cars, sulle inadeguatezze della struttura rispetto all'enorme numero di turisti che ogni anno visitano il Louvre, e in particolare il suo capolavoro, la Gioconda.