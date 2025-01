La Cina continua a invecchiare, nel 2024 terzo anno di calo popolazione Milano, 17 gen. (askanews) - La curva demografica cinese ha continuato nel 2024 a puntare verso il basso per il terzo anno consecutivo, dopo un sessantennio di crescita della popolazione. Lo ha riferito oggi l'Ufficio nazionale di statistica di Pechino. Alla fine del 2024 la popolazione cinese - con l'esclusione di Hong Kong e Macao - ammontava a 1,408 miliardi di persone, con un calo di 1,39 milioni rispetto alla fine del 2023. Il calo, tuttavia, è stato meno ripido che nel 2023. Nel 2024, il numero di nascite è stato di 9,54 milioni, con un tasso di natalità del 6,77 per mille; il numero di decessi è stato di 10,93 milioni, con un tasso di mortalità del 7,76 per mille; il tasso di crescita naturale della popolazione è stato negativo. La Cina ha terminato la sua politica del figlio unico nel 2016, dopo quasi un quarantennio, autorizzando le coppie ad avere fino a tre figli. Ma questa liberalizzazione non ha consentito di rovesciare un declino demografico del secondo paese più popoloso del mondo, che rischia di vivere gravi conseguenze socio-economiche per il rapido invecchiamento della popolazione.