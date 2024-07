La California settentrionale combatte contro devastanti incendi Oroville (California), 4 lug. (askanews) - Le fiamme distruggono case e veicoli nel nord della California, una furia rossa che colora la notte. Gli incendi stanno mettendo nuovamente ginocchio la zona, hanno mandato in cenere più di 1.200 ettari in questi giorni e stanno facendo impennare la temperatura. I Vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere i roghi ma le autorità della California settentrionale hanno ordinato a migliaia di persone di evacuare le zone interessate dai roghi.